美数据疲软缓解量化宽松退场疑虑 亚股多收高

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（法新社香港6日电） 亚股今天多收高，美国公布8月新增就业人数远低于预估，市场预期联邦准备理事会（Fed）大规模购债计画退场行动将暂缓。日股则在市场预期最新刺激方案情况下，延续上周涨势。

美国3日公布备受关注的就业报告显示，8月新增就业人数仅约预估人数的1/3，主要受到Delta变异株疫情的影响。

观察家表示，就业数据显示，今年伊始强劲的复苏似乎慢了下来，联准会可以多等一点时间，再逐步缩减购债计画。

K2资产管理公司（K2 Asset Management）的鲍伯拉斯（George Boubouras）告诉彭博：「这强化Delta变异株对经济现况的冲击，决策者因此必须随机应变，保持灵活。」

「这升高某种形式的振兴措施在可预见的未来，仍将维持在系统内的可能性。」

亚股今天多延续上周涨势，日股日经指数收涨1.8%，来到29659.89点。港股恒生指数收扬1.0%，来到26163.63点。上海综合股价指数收高1.1%，来到3621.86点。

至于其他亚股方面，首尔、新加坡、雪梨和威灵顿股市都收涨。台北、马尼拉和曼谷股市皆收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP