美数百万人疫情失业补助将停 专家忧酿无声危机

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（法新社华盛顿5日电） 美国政府为因应疫情冲击而扩大失业补助的措施，将在明天于全国终止；数以百万计仍没工作的美国人将被迫做出艰难的生计选择。专家警告，这可能对美国经济构成无声的危机。

美国国会去年3月鉴于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，紧急通过规模2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）纾困案，首度将提供失业者的安全网扩大。

相关政府资助包括将每周失业给付金提高，以及提供长期失业者和自由工作者补助。这些措施被视为有助去年美国经济免于更严重衰退。

尽管这些补助并非永久性，但其后也2度延长，最近一次是透过美国总统拜登（Joe Biden）和同属民主党的国会议员今年3月通过实施规模1.9兆美元的「美国救援计画」（American Rescue Plan）法案。

许多美国共和党人一开始支持这些援助措施，但今年来共和党国会议员开始提出反对意见。近几个月相关争议声浪愈来愈大，截至目前已有26个州提前结束全部或部分补助计画，大多数是共和党执政的州，理由是希望鼓励民众重返就业，因为疫苗接种已让工作环境变得安全。

虽然经济学家预期，美国失业纾困措施全面终止后，美国经济自去年惨况复苏的进展并不会受到重大冲击；但目前仍仰赖这些补助的美国人，无疑将面临更大财务压力。

当中有些人从疫情爆发以后就失业至今。最近冒出的Delta变异株疫情又对美国经济构成新威胁，令这些人对于如何度过难关更加无所适从。

亚利桑那州一名失业的抽血师李伊（Deborah Lee）表示：「我不知道我们要如何只靠我女儿的收入维持生活。」她和女儿及3名孙女中的2人都曾染疫康复。

美国进步派智库「世纪基金会」（The Century Foundation）研究员史特纳（Andrew Stettner）认为，失业纾困截止会是「不够受重视的经济事件」，他预期届时将有750万人缺乏生计所需补助，「这会有点像一场无声危机」。

根据美国和加拿大大学研究人员8月发布的一份报告，在一些提前停止失业纾困的州，雇用情况和民众收入仅微幅改善，但民众支出却锐减20%。

同一时间，美国经济距离复原仍遥远。根据3日公布的官方数据，美国在疫情期间减少的就业人口仍有530万人尚未恢复就业，8月新增就业人口也只有区区23万5000名。

在俄亥俄州的德拉瓦市（Delaware），64岁的柯德威尔（Karen Coldwell）每周约寄出10则求职申请，却一直没获聘雇。她看到其他职缺都是自己较年轻时才会从事的低薪工作。

柯德威尔还不打算退休，但她担心一旦长期失业补助计画终止，她得开始动用为退休准备的储蓄。

有些人虽然知道他们唯一收入要停了，却也无法重返职场。21岁住在俄勒冈州（Oregon）达来斯（The Dalles）的贾尼阿尼（Brooke Ganieany）说，就算她找到工作，也没有人替她照顾还在学步的儿子。

有资格申请各州原本失业给付的人虽然还能继续拿到常规补助，但少了纾困方案每周额外发的300美元（约新台币8400元），他们领到的支票将缩水不少。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP