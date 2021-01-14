美方扩增中共军企名单 传不禁投资网路三巨头

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（法新社纽约13日电） 「华尔街日报」今天报导，美国政府考量潜在经济冲击后，决定不将中国网路三巨头腾讯、阿里巴巴、百度列入「中共军方企业」名单，这意味美国企业与个人可继续投资这些公司。

报导引述知情人士指出，华府近期研议扩增美国国防部认定支持中国军方、情报与安全部门的企业名单，纽约挂牌的阿里巴巴、百度与香港挂牌的腾讯在官员检视的12家公司之列，美方最终决定不将这3家公司列进名单。

知情人士说，另外9家中国企业将加进名单，原本就在名单上的企业旗下逾100家子公司一并列入。

随着美中关系恶化，五角大厦2020年6月将华为技术公司等20家公司列入中共解放军「所属或掌控」的企业名单，为金融制裁铺路。美国总统川普2020年11月下令，今年1月11日起美国企业与个人不得投资名单上的企业证券，最迟11月11日须出清投资部位。

纽约证券交易所（NYSE）本周配合命令，暂停中国3大电信商美国存托凭证（ADR）交易并持续推动下市。

华尔街日报上周披露美方考虑将通讯软体微信母公司腾讯、电子商务巨擘阿里巴巴列进已达35家的「中共军方企业」名单。腾讯与阿里巴巴是中国前两大上市公司，合计市值逾1.3兆美元，如被美方投资禁令涵盖，可能在金融市场引发连锁效应。

美国财政部官员顾及财经面稳定，反对将腾讯、阿里巴巴列进黑名单，数周来与主张强硬面对中国的国务院与国防部官员相持不下。

据报导，直到今天，美国国务院与国防部许多人士仍深信行政作业完成后，腾讯、阿里巴巴将与网路搜寻巨擘百度一同登上黑名单，结果是财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）占上风。「中共军方企业」最新名单将提交国会，最快美东时间13日公布。

© 2021 AFP