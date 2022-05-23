美日加强合作 盼让日本太空人首度登陆月球

（法新社东京23日电） 日本和美国今天表示，他们希望让日本太空人首度登陆月球。目前两国正加强太空计画的合作。

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过去从没有非美国人登陆月球表面，日本先前表示希望在2030年之前达成登月壮举。

美国总统拜登（Joe Biden）在东京与日本首相岸田文雄首次面对面会晤后表示，各国将在美国主导的「阿提米丝」（Artemis）计画中共同努力把人类送上月球，然后再送上火星。

拜登还说，他对于这次合作感到「兴奋」，其中包括在「门户」（Gateway）太空站的合作，这座太空站将绕行月球并为未来的太空任务提供支援。

他在联合记者会指出：「我对于我们会在绕月门户太空站共同完成的工作感到兴奋，并期待第一位日本太空人加入我们，执行阿提米丝计画的登陆月球表面任务。」

日本国内的太空计画着重于卫星和探测器，因此日本太空人必须求助于美国和俄罗斯前往「国际太空站」（International Space Station）。

但日本宇宙航空研究开发机构（Japan Aerospace Exploration Agency）正寻求为他们的团队注入新血，于去年招募新一批太空人，这是13年来第一次。（译者：陈彦钧/核稿：陈政一）

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