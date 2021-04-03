美日南韩安全高层会谈 同意持续施压北韩迈向非核

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（法新社华盛顿2日电） 美国、南韩和日本今天在关于北韩的核子及弹道飞弹计画上，展现齐一阵线。同时，美国总统拜登政府也将完成对北韩政策的检视工作。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）和日本国家安全保障局（NSS）局长北村滋、南韩国家安保室长徐薰（Suh Hoon），今天在美国马里兰州安纳波利斯（Annapolis）的美国海军军官学校（U.S. Naval Academy）举行会谈。

他们在联合声明中说，他们共同关切北韩的核子及弹道飞弹计画，并承诺合作迈向非核化。

声明提到，3国也同意，国际社会必须完全执行联合国安全理事会关于北韩的各项决议，以「预防核扩散，合作加强吓阻力，并维持朝鲜半岛的和平稳定」。 此外，3国代表还讨论到合作应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）、气候变迁等其他挑战的意义，以及促使缅甸立即恢复民主。

拜登政府正检视美国对北韩政策，已进入最后阶段。前总统川普先前3度与北韩领袖金正恩会面，拜登严厉批评，称川普的作为给了金正恩正当性，但拜登也说，他在外交上仍对北韩开放。

一般预期，拜登政府官员会支持美国与北韩恢复较低级别的会谈，而不是高风险、戏剧化的高峰会。

© 2021 AFP