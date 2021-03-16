美日外长防长2+2会谈 联合声明聚焦中国

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（法新社东京16日电） 美国与日本的外交与国防首长今天在东京举行2+2高层级会谈，会后联合声明除就中国「胁迫与破坏稳定行为」提出警告，并特别提到台湾海峡和平稳定的重要性。

美国面对中国的影响力与日俱增，正试图强化区域联盟关系。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天抵达日本展开访问，这是他们首次海外行的第一站。

两人今天与日本防卫大臣岸信夫、外务大臣茂木敏充举行双边会谈后发表声明，警告「中国与现行国际秩序不一致行径，构成政治、经济、军事、科技等层面挑战」。

「（两国）部长们承诺会反对胁迫区内其他国家以及破坏稳定行为。」

联合声明也特别提到「台湾海峡和平与稳定的重要性」。然而针对美国近期评估称中国6年内可能犯台，布林肯不愿评论他是否同意这项评估。

布林肯说：「就中国的具体时程表而言，我不会涉入任何假设。」

布林肯也在联合记者会上表示：「中国运用胁迫和挑衅，系统性蚕食香港自治、暗中破坏台湾民主、在新疆和西藏侵害人权，在南海主张违反国际法的海洋权利。」

美国的区域联盟关系在前总统川普（Donald Trump ）时期经历动荡后，现任总统拜登（Joe Biden）政府正试图重新启动。

目前华府正在检讨北韩政策，对此，奥斯汀与布林肯也徵询区域盟邦的意见。美日部长联合声明除再度要求平壤「全面非核化」，并警告北韩的武器库「对国际和平稳定构成威胁」。

北韩领导人金正恩的胞妹金与正今天稍早警告华府，别「试图让烟硝味跨洋传到我们国土」。布林肯拒绝评论金与正的说法。

布林肯表示：「我们正在研究多种额外施压（北韩的）措施能否奏效，以及是否存在合理外交途径。一切都在检讨中。」

「放眼未来，我们都有处理北韩挑战的决心，尤其是在北韩核飞弹计画方面，当然也包括北韩侵犯人权问题。」

© 2021 AFP