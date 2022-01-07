美日签驻军经费分摊新协议 应对中国北韩威胁

（法新社东京7日电） 美日外交与国防首长今天举行2加2会谈，美国国务卿布林肯表示，为深化两国防务合作，美日正签署一项新的5年协议，共同分摊约5万名美军的驻日经费。

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法新社报导，布林肯（Antony Blinken）在美日外长与防长的「二加二」视讯会谈展开时说，新协议「将投入更多资源来加强我们的战备和作业互通性」。

他说：「我们的盟邦不但必须加强我们手中的工具，还必须开发新工具」。

美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，各盟邦「正逐步形成我们的角色和使命，以反映日本对区域和平稳定做出贡献的与日俱增能力」。奥斯汀因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）出现轻微症状，正在隔离中。

美日分摊驻军经费的现行协议在2021年3月即已到期，但因适逢美国政权交替，而延长了一年。

根据日本外务省，美日新的5年协议相当于每一会计年度日方须摊付18亿美元，有大约5%增幅。

美日谈判新协议之际，与中国的紧张关系日甚。布林肯说：「北京的挑衅行为使台海以及东海和南海的紧张情势不断升高。」他并称，北韩的飞弹计画是「持续存在的威胁」。

© 2022 AFP