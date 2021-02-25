美时尚设计师王大仁再爆丑闻 纽约男学生指控性骚

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（法新社纽约24日电） 美国时尚设计师王大仁（Alexander Wang）面临新的性骚扰指控。一名纽约帕森设计学院（Parsons School of Design）的男学生指控王大仁2019年在一间夜店对他上下其手。

21岁的布伦（Keaton Bullen）今天告诉英国国家广播公司（BBC），他2019年8月在纽约夜店「鱼缸」（Fishbowl）巧遇现年37岁的王大仁，两人聊到共同母校帕森设计学院。布伦目前仍就读该校室内设计系。

布伦表示，王大仁当时趁酒酣耳热之际，在众目睽睽下将手伸进他的裤裆，并抓住他的生殖器，还说要带他回家。布伦当下「完全吓呆了」，想办法尽快脱身。

去年12月，英国男模穆尼（Owen Mooney）指控王大仁2017年1月在一间夜店对他毛手毛脚。跨性别模特儿贾里森（Gia Garrison）今年1月初也告诉英国「卫报」（the Guardian），2017年2月王大仁对她做过类似的事。

王大仁今年稍早发布声明，说这些性骚扰指控是「谎言」，还说自己「从未做过描述中那些令人发指的行为，也绝不会有指控声称的那些行为举止」。

法新社向王大仁的时尚品牌公司寻求置评，截至目前尚未接获回覆。

专门处理性骚扰和性侵案件的律师布鲁（Lisa Bloom）则告诉法新社，她代表11名自称是王大仁性丑闻受害者的男性。她说这些男性尚未提告或索求民事赔偿，但他们不排除这么做。

台裔的王大仁23岁就发表个人首场时装秀，长期以来在纽约时装周备受关注。他被视为是将运动服饰融入高档时装的先驱设计师之一。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP