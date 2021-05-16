美最大输油公司遭网攻后 宣布全面恢复正常营运

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿15日电） 美国最大燃料管线营运业者「殖民管线」遭网攻后，被迫关闭其输油管线网络，殖民管线今天表示，已全面恢复正常营运，缓和了部分疑虑，但未立即终结影响美东各州的汽油短缺。

「殖民管线公司」（Colonial Pipeline）13日晚宣布，停摆的管线系统已重启运作，但也表示，可能得耗费数日，供应链才会恢复正常。

但总部设在乔治亚州的殖民管线今天在推特发文表示，已全面恢复正常营运，「每小时输送数百万加仑给我们服务的市场」。

华盛顿当局认为，是位于俄罗斯境内的网路犯罪集团「黑暗面」（Darkside），锁定殖民管线发动勒索软体攻击。

黑暗面使用的电脑伺服器于14日遭身分不明人士关闭。资安业者「记录未来」（Recorded Future）表示，黑暗面已经在网路贴文中承认，无法连线部落格和付费用的特定伺服器。但据称是在收到殖民管线支付500万美元赎金后，才遭逢此情事。

美国前财政部长萨默斯（Larry Summers）在有线电视新闻网（CNN）表示，美国官员很可能已对俄罗斯领导人施加极大压力，要求关闭那个骇客组织。

殖民管线的网络短暂停摆，引发恐慌抢购，从佛罗里达州到马里兰州，到处可见惊慌汽车驾驶在加油站前大排长龙。暴增的需求导致全国平均汽油价飙涨至每加仑3美元以上，是自2014年底以来头一遭。

油价追踪网站GasBuddy表示，81%华府特区加油站今天仍缺油，虽然多个东部州境内情况已好很多。

殖民管线是美国规模最大燃料管线营运业者，透过其管线从德州墨西哥湾沿岸炼油厂，输送汽油、柴油、喷气燃料及其他油品至美国东岸，服务5000万消费者。

© 2021 AFP