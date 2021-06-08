美最大输油管商遇骇案 司法部：已追回逾半赎金

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（法新社华盛顿7日电） 美国司法部今天宣布，殖民管线公司先前遭网路攻击，被迫向骇客支付440万美元赎金后，当局已成功追回其中230万美元赎金，对这起美国史上最具破坏性的网攻给予一记重击。

司法部副部长摩纳可（Lisa Monaco）说，调查人员已经追回63.7个比特币，目前市值约230万美元（约新台币6430万元）。

全美最大燃料管线营运业者殖民管线公司（Colonial Pipeline）系统上个月遭遇网路攻击，导致美国东岸加油站出现燃油严重短缺问题，殖民管线共向骇客支付75个比特币，当时价值约440万美元（约新台币1.23亿元）。

摩纳可说，司法部已「找到并追回」殖民管线所支付的大部分赎金，「今天，我们反败为胜，撂倒『黑暗面』（Darkside）」。摩纳可指的是外界普遍认为是这起网路攻击背后的骇客团体。

摩纳可并未详细说明当局是如何从黑暗面手中追回这笔赎金，但分析人士认为，其中可能涉及美国联邦调查局（FBI）调查人员与美国军方的网路战行动。

根据今天提交的宣誓书，FBI拥有解锁骇客比特币钱包的密钥；目前尚不清楚FBI如何取得这把密钥。

殖民管线公司与全球最大肉品供应商的美国子公司JBS USA相继遇骇后，白宫上周敦促企业高层和商界领袖加强安全措施，以防受到勒索软体攻击。

联邦调查局副局长阿巴特（Paul Abbate）今天在记者会中说，黑暗面是总部设于俄罗斯的网路犯罪组织。

阿巴特表示，FBI已在追踪超过100种勒索软体。至少有90家美国企业深受黑暗面所害，包括制造商和医疗保健产品供应商。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）昨天表示，拜登政府正在研究抵御勒索软体攻击的所有选项，而拜登本月会晤俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）时，也会讨论相关议题。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP