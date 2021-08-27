美最高法院封杀暂停驱逐禁令 恐成防疫破口

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿27日电） 美国最高法院今天裁定，在未得国会授权下，拜登政府不得续延暂停驱逐禁令。这意味受到疫情影响而拖欠房租的数百万名租客，不再受这项临时禁令保护，但也可能导致防疫破口。

法新社报导，最高法院在6比3的判决中，站在声称自己是不合理措施受害者的房东这方，并主张任何禁令的延长应由国会、而非卫生官员决定。

根据法院未署名的绝大多数意见，美国疾病管制暨预防中心（CDC）近来通过在疫区暂时禁止驱逐房客的命令，已�u越其职权。

在这8页的多数意见上写着：「这应交由国会而不是CDC决定，公共利益是否值得采取进一步行动。」

然而最高法院3位自由派大法官提出异议，理由是担心驱逐令恐加剧COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株传播。

最高法院的多数意见认为，CDC在未经国会明确授权的情况下，依法无权于8月3日起延长暂时禁止驱逐令2个月。

CDC在2020年9月宣布这项暂停驱逐禁令，这项禁令经过多次延长后，原订7月31日届满失效。

拜登政府先前呼吁国会批准延长暂停驱逐禁令，但在夏季休会前都未果。

在民主党施压下，CDC以疫情造成的公卫风险为由颁布新的暂停驱逐禁令，如今最高法院终结此新暂时禁令。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，「Delta变异株确诊人数在全美各地显着飙升之际」，拜登政府对于最高法院封杀暂停驱逐禁令「感到失望」。

声明说，这项暂停驱逐禁令「在整个疫情期间，透过避免病毒传播来挽救人命」。

© 2021 AFP