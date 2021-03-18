美枪击酿8死 凶嫌：想戒掉上按摩院的瘾才开枪

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（法新社亚特兰大17日电） 美国亚特兰大3家按摩水疗馆昨天接连发生枪击，8名死者里6人是亚裔女性，令美国亚裔惴惴不安。凶嫌告诉警方并非仇视亚裔，犯案是为「戒除上按摩院的瘾」。

警方表示涉嫌犯下这3起攻击案的21岁白人男子朗恩（Robert Aaron Long）否认犯案动机是种族主义，但当局仍要厘清犯案原因。

契洛基郡（Cherokee County）警局警监贝克（JayBaker）在记者会上说，凶嫌声称对枪击事件负责，且自认有「性成瘾」。

凶嫌告诉警方他以前常光顾按摩馆，这次是为「想消除诱惑」而开枪。贝克表示，凶嫌「坚称自己并非出于种族主义动机」，但贝克也强调，警方目前调查「仍处于初步阶段」。

根据媒体报导，有4人在亚特兰大郊区阿克沃斯市（Acworth）附近的「杨记亚洲按摩馆」（Young'sAsian Massage）遇害、1人受伤；警方在亚特兰大东北区的另外两家水疗店，又发现有4名女性身亡。

当局今天以8项杀人罪和1项严重攻击罪起诉朗恩。贝克说，朗恩落网后表示「原本要前往佛罗里达州犯案」，锁定某种类型的色情行业。

近几个月，有关亚裔美国人遭攻击的报导特别多，受害人主要是年长者；维权人士认为，这种趋势在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间更加严重，因为前总统川普等人把这场疫情归咎于「中国病毒」。

当地的亚裔美国社群代表朴山姆（Sam Park，音译）在亚特兰大市对法新社说：「过去一年，许多人命丧黄泉。种族主义和歧视事件层出不穷，亚裔美国人因疫情大流行沦为代罪羔羊，在生活中遭遇的暴力事件激增。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP