美枪枝制造商股东通过提案 要求做影响评估报告

（法新社纽约2日电） 美国近来发生多起大规模枪击案后，枪枝制造商斯特姆儒格公司（Sturm Ruger）股东今天表决通过，要求公司董事会委托第三方针对公司业务对人权造成的影响，进行评估报告。

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跨信仰企业责任中心（Interfaith Center on Corporate Responsibility, ICCR）发表声明表示，斯特姆儒格的年度会议上通过一项ICCR成员的提案，要求评估其业务对人权造成的影响。ICCR也是斯特姆儒格的股东。

「提案者成功说服其他的股东，枪枝制造商不能放弃他们的角色和责任，必须协助遏阻他们向大众贩售的产品被用来犯下大屠杀。」

成立于1949年的斯特姆儒格未能立即向法新社证实这项投票的结果。斯特姆儒格曾呼吁股东反对这项不具约束力的提案。

就在这项提案表决的8天前，一名枪手在德州尤瓦尔迪镇（Uvalde）一所小学杀害19名学童和2名教师，而不到3周前，纽约州水牛城发生一起造成10死的枪击案。

就在这项投票表决后数小时，另一名枪手在奥克拉荷马州杜尔沙 （Tulsa）一家医院开枪，造成至少4死。警方表示，枪手也已经死亡。

在尤瓦尔迪镇和水牛城犯案枪械都是半自动AR-15步枪，并不是斯特姆儒格生产枪枝。

但斯特姆儒格是美国为数不多的上市枪枝制造商之一，和史密斯威森（Smith & Wesson）一样，因此必须公开负责。

这项提案呼吁斯特姆儒格董事会委托第三方，针对该公司的决策、商业行为和产品是否对人权造成影响，进行评估建议报告。

当中写到：「儒格出售武器给平民，是在假设这些武器会被安全使用的情况下，且情况多为如此，但对于产品滥用的严重威胁和对社会造成的伤害，儒格的治理结构、政策或做法，并未考虑，而这些却可以减轻这种威胁。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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