美枪枝暴力泛滥 制造商20年生产逾1亿把枪

（法新社华盛顿17日电） 最新的美国政府报告显示，自2000年来的20年间，美国枪枝制造商为商业市场生产超过1.39亿把枪，光是在2020年，就生产了1130万把。

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司法部报告指出，同一期间另外进口了7100万把枪枝，仅出口了750万把，凸显美国个人武器泛滥，导致枪枝暴力、谋杀和自杀事件激增。

报告说，尽管美国人喜欢的是许多大规模枪击事件中可见的半自动突袭步枪，大量买进的却是愈来愈便宜、易于使用且精准的半自动9mm手枪，警察如今使用的大多是这款手枪。

此外，报告也显示，当局面临着未注册「幽灵枪」的激增，这些枪枝的零件可以在网上购买并使用3D列印机制造，而手枪和短管步枪的威力和杀伤力与大规模枪击事件中的半自动步枪一样强大。

司法部副部长摩纳可（Lisa Monaco）说：「唯有掌握最佳可用资讯，并动用最有效的工具和研究来强化我们的努力，才能解决当前的暴力事件增加。」

「这份报告是朝此方向迈出的重要一步。司法部将继续搜集必要资讯，以便针对枪枝暴力最重要的驱动因素调整我们的方法，并让枪手远离街头。」

美国大规模枪击事件层出不穷，在纽约州水牛城，一名18岁白人男子14日在种族主义仇恨的驱使下，使用突袭步枪杀害10名非裔美国人；南加州橘郡（Orange County）城镇拉古纳伍兹（Laguna Woods）的尔湾台湾基督长老教会（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）15日也发生枪击案，酿成1死5伤；至于在威斯康辛州密尔瓦基市，市中心娱乐区一晚就有20多人在枪击事件中受伤。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）上周表示，美国枪枝死亡人数在2020年发生「历史性」增长，这可能是受到COVID-19（2019年冠状病毒疾病）大流行和贫困所影响。

美国2020年发生1万9350起枪枝杀人案，比2019年暴增近35%；枪枝自杀案有2万4245例，增幅1.5%。

美国2020年的枪枝凶杀率是每10万居民6.1起，创下逾25年来最高。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP