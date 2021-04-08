美枪枝暴力猖獗 拜登将祭连串因应措施

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（法新社华盛顿8日电） 美国白宫官员表示，总统拜登今天将公布一连串枪枝管制措施，以遏止国内猖獗的枪枝暴力问题，特别是防止无法追踪的「幽灵枪枝」扩散。

美国枪击事件层出不穷，科罗拉多州、乔治亚州和加州最近接连发生大规模枪击案，更凸显国内枪枝暴力泛滥，民主党施压拜登政府，要求采取作为因应相关威胁。

枪枝管制在美国属政治高度敏感议题，除了采取相对适度的措施外，拜登也将提名拥护枪枝管制的齐普曼（David Chipman）担任美国菸酒枪炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms andExplosives）局长。菸酒枪炮及爆裂物管理局隶属司法部，是负责对菸酒枪炮徵税、执法和释法的机构。

自2015年以来，菸酒枪炮及爆裂物管理局一直没有局长人选获得联邦参议院同意，反映出与枪枝管制有关情事缺乏政治统一性。

拜登政府高阶官员告诉记者，齐普曼是菸酒枪炮及爆裂物管理局的老将，他也曾为枪枝管制倡议团体效力，在执行枪枝法律方面，没人「可以做得比他好」。

这名匿名官员表示，拜登将祭出6项措施，「以对付枪枝暴力这种公卫流行病」，包括有关「防止幽灵枪枝扩散」的新规。

他说，幽灵枪枝特别令人担忧，因为「无法追踪」在犯罪现场发现的这些自制武器。

其他措施包括加强支持参与解决社区暴力问题的机构，并下令有关当局提出2000年以来美国枪枝走私的首份全面报告。

根据统计，每年有近4万名美国人死于枪口之下，其中有一半以上是自杀。

白宫在声明中说：「枪枝暴力夺走许多人命，每一天都为全国各地社区留下持久性创伤。」

「事实上，全国各地城市正处于凶杀案数量呈破纪录成长的状态中，这种暴力不成比例地影响美国非裔和棕色族群。总统致力采取行动，减少各种形式的枪枝暴力。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP