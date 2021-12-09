美核准阿斯特捷利康合成抗体 供无法打疫苗者使用

（法新社华盛顿8日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今天核准使用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）研发的合成抗体，帮助对疫苗有不良反应的民众预防感染COVID-19。

广告 继续浏览后续

FDA警告，对于建议接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人而言，阿斯特捷利康公司研发的药物Evusheld「并不是疫苗的替代品」，仅核准用在免疫系统虚弱或因医疗因素无法接种疫苗的民众身上，例如强烈过敏反应等。

在那些情况下，可对12岁以上民众注射Evusheld。

Evusheld结合了两种合成抗体，分别为tixagevimab与cilgavimab，以连续两次肌肉注射给药。这些抗体可以锁定病毒的棘状蛋白，协助免疫系统抵御病毒入侵。

FDA表示，在尚未接触到病毒前，这种疗法「可有效预防染疫6个月」。

FDA指出，不能对已感染病毒的患者注射Evusheld，但阿斯特捷利康正在测试对患者注射的效果。

注射后的副作用可能包括过敏反应、注射点出血、头痛与疲倦。

FDA是根据Evusheld的临床试验结果予以核准，试验对象是未接种疫苗的59岁以上民众、慢性病患者或染疫高风险者，共有3500名受试者用药，同时有1700人注射安慰剂。试验结果显示，Evusheld可让感染COVID-19风险降低77%。

雷杰纳隆药厂（Regeneron Pharmaceuticals Inc.）与礼来公司（Eli Lilly & Co.）研发的两种抗体鸡尾酒疗法，目前在美国获核准用于预防感染COVID-19，但只能用在不久前接触到病毒、或接触病毒机率很高的人身上，像是长照机构或监狱员工。

© 2021 AFP