美档案局追回15箱文件 赫见金正恩给川普信件

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（中央社华盛顿7日法新电）美国国家档案局（National Archives）今天表示，已取回15箱前总统川普先前擅自搬至私人住宅的白宫文件，其中包括北韩领导人金正恩写给川普的书信。

这些文件和纪念品，其中包括前总统欧巴马（Barack Obama）留给继任者的信件，依法应在川普任期结束时缴回，却被搬到他位于佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。

国家档案局的法里洛（David S. Ferriero）告诉法新社，国家档案局会追究他们获悉的任何「被不当移除或未适当转移到官方帐号」的纪录。

这个单位告诉法新社，直到今年1月中才掌握这些纪录，几乎晚了一年的时间。

2018年，川普在西维吉尼亚州一场活动上，夸张地渲染他和金正恩的关系。他说：「我们坠入爱河，是真的，他（金正恩）写了文情并茂的信件给我」。

这番言论让媒体、也让川普的支持者与反对者，都将他与金正恩之间这些不寻常通讯称为「情书」。

国家档案局追回这些文件后，引发外界质疑川普是否遵守1970年代「水门案」（Watergate）后制定的总统纪录法。这项法令要求入主椭圆形办公室者必须保存与行政活动相关的纪录。

国家档案局透露，部分文件「遭前总统川普撕毁」后被黏贴在一起，甚至有部分已被撕成碎片。

法新社试图联系川普办公室，但未获回应。

上月，众议院国会暴动调查委员会从国家档案局获取川普曾试图阻止委员会取得的日记、访客日志、演讲稿和其他白宫文件。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2022 AFP