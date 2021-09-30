美欧技术贸易合作 象徵大西洋两岸恢复良好关系

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（法新社匹兹堡29日电） 美欧官员今天矢言联手处理众多技术和贸易方面的问题，以确保半导体供应并抗衡中国支配的局面。

法新社报导，美国-欧盟贸易和技术委员会（TTC）今天在成立大会展示一份冗长的待办事项清单，然而其中最重要的成就，或许是美国前总统川普政府搞坏美欧关系后重新恢复双方良好关系的象徵。

美欧召开高阶会议之际，全球产业正因关键半导体缺货，导致汽车等生产作业受到影响并推升价格上涨。

美欧这次峰会也着眼于强制性劳役、人工智慧、数位隐私和对人权行动主义者的线上保护，以及监测外国对主要产业投资并掌控敏感产品出口。

美欧官员在会议最后公报中指出，「我们打算合作以提升共享经济成长，嘉惠美欧劳工（并）促长泛大西洋贸易投资关系。」

TTC是拜登今年6月参与布鲁塞尔（Brussels）高峰会的产物，他当时试图修复因川普对贸易对手和盟友大动作而受损的关系，以及近期失策激怒了欧盟当局。

欧美关系最大芒刺是川普时代对欧洲输美钢铝的加徵关税，目前拜登暂停对欧洲加徵钢铝关税措施但并未撤除。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP