美欧祭金融核弹制裁俄 油价飙升卢布重贬

（法新社香港28日电） 美英与欧盟联手将俄罗斯部分银行逐出SWIFT支付系统，对俄国入侵乌克兰祭出新一轮制裁，今天引发油价飙升、股市震颤，忧心出现一波全球能源危机加剧已严重的通膨。

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俄国总统蒲亭24日下令部队越界入侵乌克兰，震撼国际交易市场，投资人忧心富含天然资源可出口的乌克兰会陷入冗长战争。

蒲亭昨天更下令俄军核威慑部队提升战备，让投资人又吓出一身冷汗。

原本市场在25日看西方国家对俄国的制裁不重，以为不致影响到世界第3大石油出口国的俄国外销，当前供需吃紧恶化有限，但美欧决定将部分俄国银行逐出「环球银行金融电信协会」（SWIFT），并把制裁矛头指向俄国高层如外长拉夫罗夫等，市场情绪骤变。

美欧还禁止一切与俄国央行的往来，引发卢布重贬。

彭博（Bloomberg News）汇整的数据指出，离岸市场交易中卢布兑美元汇率下跌29%，卢布兑美元跌至117.817比1。

位于休士顿的美国「里鲍石油谘询公司」（Lipow Oil Associates）总裁里鲍（Andy Lipow）说：「把一些俄国银行逐出SWIFT，恐打乱石油供应，因为买卖双方需花时间适应新运作规则。」

纽约西德州中级原油油价大涨6.27%，来到每桶97.33美元，伦敦布伦特原油则上涨5.24%，报每桶103.06美元。

© 2022 AFP