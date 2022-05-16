美欧联合行动 力抗半导体供应问题与俄假讯息

（法新社法国沙克莱15日电） 官员说，美国与欧洲联盟（EU）打算在今天宣布一项联合行动，目标在找出半导体的供应中断问题，并对抗俄罗斯的假讯息。

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美国高阶官员刻正访问法国沙克莱（Saclay）的科学中枢，并将参加贸易与技术委员会（Trade and Technology Council）会议。贸易与技术委员会是在去年中国科技影响力渐增之际成立。

美国官员坦承，俄罗斯入侵乌克兰扩大了这个委员会的范畴，但西方国家仍会注意来自中国的竞争。

双方将宣布半导体供应链中断的「预警系统」，盼藉此避免西方强权过度争夺重要的技术零组件。

主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我们希望针对高层级的补助达成共识，让补助不会太过头，适切且符合比例。」

不愿具名的美国官员透露，这项计画的目的在于，「华府与欧盟寻求在各自的国家鼓励半导体投资之际，我们能通力合作，而非光鼓励补助竞赛」。

欧盟与美国也将宣布联合措施，对抗特别是来自俄罗斯的假讯息以及侵骇问题，包括对中小型企业提供最佳网路安全措施的指引，以及成立可信技术供应商的专案小组等。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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