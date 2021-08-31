美歌手劳凯利遭指控 男子称青少年时被性侵

广告 继续浏览后续

（法新社纽约30日电） 美国节奏蓝调歌手劳凯利（R. Kelly）性侵案开庭，根据首位做出不利劳凯利证词的男子表示，当他还是一名青少年时，劳凯利曾在问他「愿为音乐付出」什么之后，对他性侵。

这位化名路易斯（Louis）的男子今天出庭作证表示，他和劳凯利的随扈有往来。他曾经试图行贿一名可能对劳凯利做出不利证词的女性，而在2021年认罪。

现年32年岁的路易斯表示，他2016年首次碰到劳凯利，当时他17岁，在芝加哥郊区麦当劳速食店当夜班。

路易斯告诉布鲁克林（Brooklyn ）联邦法庭，劳凯利把自己的电话号码给了他。

路易斯曾和父母一同前往参加劳凯利家派对。劳凯利在派对后告诉他，倘若他可以自己前来更好。还说路易斯可以在他的录音室表演，他或许会提供音乐产业的一些建议。

路易斯说，劳凯利以做音乐为幌子邀他，两人一度在劳凯利家见面，接着又前往一间独立车库，内有拳击场地与健身房。

路易斯说：「他问我，愿为音乐付出什么。」路易斯还说，劳凯利问他是否有性幻想，然后进行口交。之后劳凯利告诉他，这是两人间的秘密，还说「我们现在是一家人，我们是兄弟」。

劳凯利涉性侵2019年被捕，路易斯曾行贿一名可能对劳凯利不利的证人，希望这位可能的证人不要和检方合作。路易斯今天出庭作证，是他今年2月和检方达成认罪合作协议的一部分。

检方提呈多名指控者的证词，指控劳凯利在过去20多年涉及性侵、身体与情感伤害等罪行。

54岁的劳凯利否认所有被控罪名。倘若所有罪名确定，他将面临10年有期徒刑乃至终生监禁。

© 2021 AFP