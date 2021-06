美民主党推投票改革法案 遭参院共和党人阻挡

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿22日电) 美国共和党籍联邦参议员今天全力阻挠,破坏民主党保护投票权与扩大所有美国人投票管道的努力,在川普毫无证据地指控选举舞弊的多个月后,这个议题依旧引爆冲突。

在野的共和党团结一致,阻挡民主党推动一项全面性法案,即数十年来最广泛的联邦选举改革法案,不理会更新选举法所获得的广大跨党派公众支持。

民主党人提出「民享法案」(For the People Act ),以因应共和党人在数十州颁布的严格新投票法。这些措施包括限制邮寄选票、宣布向等待投票的选民递水为犯法,并限制周日早上投票时间,以不让非裔教堂举办「用灵魂投票」(souls to the polls)活动,已经招致批评人士严词抨击。

这项历史性的民主党法案「参议院1号法案」(S1),目的在确保美国人可邮寄投票,并透过所有管道提早投票与使用投票箱。

这项法案也改革竞选财务法,并试图遏止不公正地划分选区,或偏袒某党重划选举,已于今年3月在联邦众议院通过。

不过,这项法案未能在民主与共和党各占50席的联邦参议院过关。在今天一个程序性的投票中,需要60票才能推进该法案的辩论,两党在投票中依政党路线投票,结果50票比50票,使得该法案停滞不前。

联邦参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)向共和党同僚提出最后请求,但共和党人还是没有动摇。

他说:「难道我们要让史上最不诚实的总统持续从内部毒害我们的民主?或者我们要挺身捍卫好几代美国人组织、上街游行、奋斗与誓死维护的权力,也就是神圣不可侵犯的投票权?」

© 2021 AFP