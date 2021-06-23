美民主党推投票改革法案 遭参院共和党人阻挡

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（法新社华盛顿22日电） 美国共和党籍联邦参议员今天全力阻挠，破坏民主党保护投票权与扩大所有美国人投票管道的努力，在川普毫无证据地指控选举舞弊的多个月后，这个议题依旧引爆冲突。

在野的共和党团结一致，阻挡民主党推动一项全面性法案，即数十年来最广泛的联邦选举改革法案，不理会更新选举法所获得的广大跨党派公众支持。

民主党人提出「民享法案」（For the People Act ），以因应共和党人在数十州颁布的严格新投票法。这些措施包括限制邮寄选票、宣布向等待投票的选民递水为犯法，并限制周日早上投票时间，以不让非裔教堂举办「用灵魂投票」（souls to the polls）活动，已经招致批评人士严词抨击。

这项历史性的民主党法案「参议院1号法案」（S1），目的在确保美国人可邮寄投票，并透过所有管道提早投票与使用投票箱。

这项法案也改革竞选财务法，并试图遏止不公正地划分选区，或偏袒某党重划选举，已于今年3月在联邦众议院通过。

不过，这项法案未能在民主与共和党各占50席的联邦参议院过关。在今天一个程序性的投票中，需要60票才能推进该法案的辩论，两党在投票中依政党路线投票，结果50票比50票，使得该法案停滞不前。

联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）向共和党同僚提出最后请求，但共和党人还是没有动摇。

他说：「难道我们要让史上最不诚实的总统持续从内部毒害我们的民主？或者我们要挺身捍卫好几代美国人组织、上街游行、奋斗与誓死维护的权力，也就是神圣不可侵犯的投票权？」

© 2021 AFP