美民权领袖杰西杰克逊伉俪染COVID-19 住院治疗中

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（法新社华盛顿21日电） 美国民权领袖、前民主党政治人物杰西杰克逊（Jesse Jackson）与妻子贾桂琳（Jacqueline）采检COVID-19（2019冠状病毒疾病）呈阳性反应，双双住院治疗。

杰西杰克逊成立的彩虹推动联盟（Rainbow PUSHCoalition）今天发布声明指出，杰西杰克逊夫妇在芝加哥西北纪念医院（Northwestern Memorial Hospital）住院治疗。

声明说，目前未有进一步详情，一旦有消息，他们会随时提供。声明并提醒最近几天与杰西杰克逊夫妇接触过的人，应遵守相关防疫规范。

79岁的杰西杰克逊与77岁的贾桂琳都已接种过COVID-19疫苗，却仍然确诊。

杰西杰克逊于2017年诊断罹患巴金森氏症（Parkinson's Disease）。他早在1960年代就跟随马丁．路德．金恩（Martin Luther King）博士投身民权运动，数十年来不遗余力地推动非裔美国人及少数族裔人权。

杰西杰克逊于1984年、1988年两次角逐民主党初选，争取党内总统提名，吸引非裔选民和许多自由派白人的支持，选战声势出乎意料的强，但先后败给孟代尔（Walter Mondale）和杜凯吉斯（Michael Dukakis），无缘成为首位赢得主要党派提名竞逐白宫大位的非裔候选人。

直到2009年，欧巴马才成为首位入主白宫的非裔总统。

美国目前正因高传染力的Delta变异株肆虐而出现新一波疫情，全国单日确诊数突破7万，掀起疫苗效力下滑的隐忧。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP