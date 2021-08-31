美气候特使凯瑞访日 两国同意联合促中降低碳排

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（法新社东京31日电） 日本外务大臣茂木敏充今天与美国气候特使凯瑞（John Kerry）进行高层级会谈后表示，日、美两国同意敦促中国进一步降低碳排放量。

茂木敏充与凯瑞在东京会面后，于媒体简报会中表示：「我们讨论了双方合作，以致力减少中国等主要排放国的碳排放量。」

茂木敏充说：「中国是全世界最大的二氧化碳排放国，同时也是世界第二大经济体…我们呼吁他们履行与其地位相应的责任，这点相当重要。」

日本政府在声明中指出，凯瑞之后也与日本首相菅义伟会面约15分钟，「双边皆同意在美日气候伙伴关系框架下，继续合作推动世界减碳」。

凯瑞出访日本后，接着计画访中，将在天津与中国气候变化事务特使解振华举行会谈。

凯瑞在「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）举行前，于日本推动国际社会就气候议题上采取行动。

这场会议将于11月1日在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）登场，是自2015年通过「巴黎协定」的「联合国气候变化纲要公约第21次缔约方会议」（COP21）以来，规模最大的联合国气候高峰会。

「巴黎协定」缔约国希望能将全球平均气温升幅控制在摄氏2度以内，理想目标是在2050年前将升幅限制在趋近摄氏1.5度以内。

近几个月，日本宣布了一系列雄心蓬勃的新碳排目标。菅义伟为日本实现碳中和设下的期限为2050年，比中国的2060年目标早了10年。

他也在今年稍早表示，日本打算于2030年前使碳排量较2013年减少46%，超过先前所承诺减排量。

© 2021 AFP