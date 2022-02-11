美法亚太较劲 印尼有望同时买到飙风与F-15

（法新社雅加达11日电） 印尼昨天与法国签约购买42架飙风战斗机和筹购?鱼潜舰意向书后，美国今天宣布批准出售印尼36架F-15战机，成为美法去年为澳洲潜舰军购生隙后，在亚太的又一竞逐。

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美国国务院当地时间10日批准出售印尼36架F-15战机和搭配的零附件与装备，价值140亿美元。

国务院在声明表示，相关军售有助提升区域重要伙伴的安全，尤其印尼是亚太政治稳定与经济推升的重要力量，军售也不会改变区域军力平衡。美方声明未提及区域最大对手的中国，也没有军售明确时程等细节。

而印尼昨天签约购买飙风，是他们第一次购买法制战机；目前印尼主要使用的美制F-16与俄制苏恺战机，机龄已渐趋老旧。

飙风战机签约是由印尼国防部长普拉伯沃（Prabowo Subianto）在雅加达与法国国防部长帕利（Florence Parly）完成。

普拉伯沃事后证实完成42架飙风战机采购协议，昨天双方签署首批6架的相关合约。法国国防部表示，42架飙风战机与所搭配武器的合约，价值81亿美元。

法国国防部发言人葛宏强（Herve Grandjean）说，两国还签署一份潜舰研究和开发意向书。印尼也计画向法国订购2艘?鱼级（Scorpene）潜舰。

法国「海军船舶集团」（Naval Group）的消息人士透露，总裁波姆莱（Pierre-Eric Pommellet）这次与防长帕利连袂赴雅加达，与印尼PT Pal造船厂签署潜舰研发备忘绿，备忘录内包含技术转移，但一切细节仍待后续协商。

去年9月军售澳洲潜舰案遭美、英、澳联手推翻被摆一道后，法国对自身在亚太利益有一番新思考，出售印尼飙风战机是法国加强区域经略的新信号。

法国至今仍对澳洲撕毁法澳间的潜舰合约、转投向英美筹获核潜舰一事耿耿于怀。在坎培拉毁约后，法国已加强与日本、印度在内的亚太长年伙伴间关系，并开始向印尼等东南亚国家招手。

印尼是几个对美英澳组AUKUS军事联盟表达忧心的亚洲国家之一，外长勒特诺（Retno Marsudi）警告，美英透过AUKUS为澳洲张罗核潜舰，恐引发印太地区的核武竞赛。

© 2022 AFP