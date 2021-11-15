美法外长会谈 关切俄军在乌克兰边界处活动

（法新社华盛顿14日电） 美国官员今晚表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）和法国外长部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）举行会谈，关切俄罗斯军队在乌克兰境内及附近地区的活动。

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国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中作上述表示，还说双方将继续坚守承诺，要维护乌克兰主权和领土完整。

普莱斯说，两人也在昨天会谈中，讨论「合作应对伊朗核子计画的作法」。

法新社报导，西方盟国已提高分贝，警告俄军最近在毗邻乌克兰的边界附近活动。

自俄国2014年兼并克里米亚半岛（Crimean）以来，乌克兰军队便一直深陷在与分离主义分子一触即发的冲突中。乌东与俄交界的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）地区分离主义分子有克里姆林宫在背后撑腰。

基辅当局表示，两名乌克兰士兵12日在东部分离主义地区被爆裂装置炸死，而最近社群媒体影片也显示，俄罗斯的军队、战车和飞弹正在乌克兰边界集结。

今年初前线暴力事件遽增后，俄国便在春季调动10万军力，集结于乌克兰边境，引发冲突急遽升高的疑虑。俄方后来宣布撤回军队，但乌克兰和盟邦美国当时都说，撤军数量有限。

乌东冲突迄今已夺走1万3000多条人命；乌克兰和西方盟国都指控俄国派军越过边界，并部署各项武器；莫斯科则否认所有指控。（译者：纪锦玲）

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