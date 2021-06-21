美法太空人为太空站安装太阳能板 出舱漫步6小时

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（法新社华盛顿20日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，法籍太空人佩斯凯和美籍太空人金布罗今天完成6小时太空漫步，在国际太空站（ISS）舱外安装太阳能板，以增加对太空站供电量。

法籍太空人佩斯凯（Thomas Pesquet）推文表示：「每次都是庞大的团队努力，很开心和太空人金布罗（@astro_kimbrough）重返太空站。」佩斯凯指的是美籍太空人金布罗（Shane Kimbrough）。

佩斯凯代表欧洲太空总署（European Space Agency）出任务，金布罗则是代表美国国家航空暨太空总署。两人四月底抵达国际太空站，

这两位太空人在格林威治时间11时42分启动太空装内的内部电池，然后打开通往国际太空站气闸的舱门。

他们接着到定点，安装新一代太阳能板，也就是展开式太阳能电池阵列（Roll-Out Solar Array）。

这些太阳能板长达19公尺，本月初由无人太空船SpaceX运补到国际太空站。

佩斯凯和金布罗25日还要进行一趟太空漫步，安装第二组太阳能板。

新的太阳能板将提供国际太空站日常运作，以及站内研究与科学计画的电力，预期寿命可达15年。

今天的舱外活动是佩斯凯和金布罗两人第四次搭档一起太空漫步。

© 2021 AFP