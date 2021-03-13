美法官判决 暂停对小米投资禁令

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦地方法官今天下令，暂时中止针对小米公司下达的投资禁令。前总统川普卸任前，国防部以国家安全为由将小米等9家中国企业列入黑名单，禁止美国人投资。

川普在去年卸任6天之前，为加强留给下任政府的对中贸易战，而连连宣布对付小米、中国海洋石油总公司（CNOOC）与短影音平台TikTok等中国企业的措施。

其中小米是被美国国防部归类为「与共产中国军方有关」的9家企业之一，禁止美国人投资。

华盛顿联邦地方法官康崔拉斯（Rudolph Contreras）今天判决，美国国防部与财政部「这项有关国家安全利益受到威胁的说法不具说服力」。

康崔拉斯下达临时禁制令，将小米从黑名单移除，暂停执行对小米的投资禁令。

小米今年1月针对被列入黑名单一事提起法律诉讼，指美方作法「不正确」，「剥夺小米的正当法律程序」。小米去年取代苹果（Apple），成为全球第3大手机厂。

康崔拉斯作出判决的同一天，美国监管机关认定，华为与中兴通讯（ZTE）是对美国国家安全构成威胁的中国电信设备厂商之一，显示美中关系缓和的希望不大。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP