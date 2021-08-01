美泳将德莱赛尔只想实现自我 拒与「飞鱼」比较

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（法新社东京31日电） 美国泳将德莱赛尔今天在东京奥运摘下个人第5面金牌后表示，他拒绝与泳坛传奇「飞鱼」费尔普斯和史必兹比较，还透露在日本比赛压力山大，让他简直「吓坏了」。

德莱赛尔（Caeleb Dressel）先前已在东奥男子4x100公尺自由式接力、100公尺自由式、100公尺蝶式项目夺金，今天再度在50公尺自由式和男子4x100公尺混合式接力赛力压群雄，成为史上第5位在单届奥运赢得5枚金牌的游泳选手。

今年24岁的德莱赛尔，傲人战绩已可媲美费尔普斯（Michael Phelps）、史必兹（Mark Spitz）、毕昂迪（Matt Biondi）等美国泳坛巨星，也能与东德选手奥托（Kristin Otto）并驾齐驱。

赛后德莱赛尔表示，他在2016年里约奥运拿下2枚接力项目金牌后，很担心自己被视为「接力赛专家」，他的目标也并非打破泳坛传奇创下的纪录。

「对我来说，创下这项运动的纪录当然很特别」，但德莱赛尔无意抢走费尔普斯或史必兹的光彩，「我很满意自己在本届赛事的表现，但我的目标不是要超越任何特定对象，而是彻底发挥自己的潜力」。

本届奥运中，撇除美国队在男女4x100公尺混合式接力赛中只拿到第5名，德莱赛尔的目标已全数达成。

他透露，本届奥运比他想像的更可怕，「奥运（与其他比赛）完全不同…比赛时压力非常大，你会觉得自己的整个人生被压缩到约20至40多秒的短暂时刻里，这是多么疯狂的体验？比赛时我不会这样告诉自己，但回想起来，真的非常吓人」。

德雷塞尔还说，比赛期间他都一脸严肃，直到美国队最后以3分26秒78的优异成绩打败强劲对手英国，在男子4x100公尺混合式接力赛中镀金，同时刷新世界纪录，他的情绪才倾泻而出。赛后他兴奋地向空中挥拳、拥抱队友，还忍不住开心大喊。

期待参加2024年巴黎奥运的同时，德雷塞尔指出，他的当务之急是离开泳池休息一下，并好好陪伴家人。「现在我觉得自己游泳游得有点太多了…我真的很珍惜我在这里的时光，不是因为每一刻都很美好，而是因为我认为，每一刻都让我学到了经验」。

© 2021 AFP