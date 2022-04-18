美洲人权法院吁别特赦 秘鲁前总统藤森再入院

（法新社利马17日电） 秘鲁监狱当局表示，前总统藤森谦也今天再度送医治疗，这是他一个月内第2次住院。藤森因在总统任内违反人道罪正在狱中服刑，美洲人权法院日前敦促秘鲁勿释放藤森。

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83岁的藤森谦也（Alberto Fujimori）被判25年徒刑，目前已服刑15年。秘鲁国家监狱局（National Penitentiary Institute）在推特上表示，藤森血压下降、心律不整，被紧急送医，目前情况稳定。

法新社报导，藤森稍后被送往诊所持续观察。

藤森的呼吸系统、神经系统和高血压问题反覆发作，去年10月进行心脏手术，今年3月3日因严重心律不整住院。他在医院待11天后，再度回到单独监禁的牢房。

藤森在2017年12月获时任秘鲁总统库辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦，引发社会不满与示威抗议；秘鲁最高法院于2018年10月裁定撤销特赦，藤森再度回到牢狱。

今年3月17日，秘鲁宪法法院（Constitutional Court）裁定恢复藤森在2017年获得的「人道特赦」；但一周前美洲人权法院（Inter-American Court of Human Rights，IACHR）敦促秘鲁勿在人道特赦下释放藤森。

利马当局已表示会遵从美洲人权法院的任何决定。

藤森在1990年到2000年担任秘鲁总统，被控1991年和1992年下令军中行刑队执行两起屠杀任务，以反恐为藉口杀害25人，因而违反人道罪判刑25年。（译者：纪锦玲）

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