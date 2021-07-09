美洲杯巴西寻求卫冕 梅西拚国家队首冠

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（法新社里约热内卢8日电） 始终无法率阿根廷在国际大赛夺冠的梅西，将在美洲杯足球赛奋力一搏，力拚一圆冠军梦，内马尔率领的巴西，则是要寻求卫冕大业。

美洲杯足球赛将由地主巴西与宿敌阿根廷争冠，巴西在内马尔带领下寻求卫冕，但更吸引目光的是始终无法率阿根廷在大赛夺冠的梅西，能否一圆国际大赛冠军梦。

美洲杯（Copa America）冠军赛将台湾时间11日上午于巴西进行，寻求卫冕的巴西将在内马尔（Neymar）率领下，迎战由梅西（Lionel Messi）带领的劲敌阿根廷，这场足坛双雄的正面交锋备受瞩目，连梅西本人都称这将是「史诗级」的对决。

巴西过去拿过9次美洲杯冠军，最近一次是在2019年，当时他们3比0大胜秘鲁封王，让他们成为这次的卫冕军。阿根廷拿过14次美洲杯冠军，虽比巴西多，但最近几次闯进决赛都未能夺冠，2015年、2016年连两年不敌智利，2004年、2007年连两次败在巴西之手，上一次夺冠已要回溯到1993年。

这次交手观战重点少不了地主球星内马尔。巴西在上届美洲杯夺冠，但内马尔因伤缺阵，这次他率队一路踢进决赛，除要帮助球队卫冕，也要力拚个人生涯首座美洲杯冠军。

但各界最关注的，仍是梅西能否摆脱悲情。

青年队后期就加入西班牙甲级足球联赛劲旅巴塞隆纳体系的梅西，率队10次拿下西甲冠军、4度称霸欧冠，个人6次拿下金球奖、6度获选世界足球先生，并有6座欧洲金靴奖，3项纪录傲视足坛。

梅西虽在职业赛场无人能挡，但率领国家队登顶，总欠缺最后的临门一脚。

他2005年升上成人队后，生涯至今16年踢过4届世界杯、5届美洲杯，在2014年世界杯与2007年、2015年及2016年的美洲杯带队闯进决赛，却始终无缘率队在国际大赛登顶，这也使他更加期待能在这次比赛摆脱「无冕王」的悲情。

34岁的梅西可能是最后一次踢美洲杯，也可能是最后一次代表阿根廷踢国际大赛，他想捧起梦寐以求的冠军奖杯，却得先过南美宿敌巴西这道雄关。

首先是巴西禁得起大赛压力考验，因为最近10次美洲杯，巴西已6次闯进决赛，而过去5次都未失手，全部成功夺冠；相较之下阿根廷乃至梅西本人，于国际大赛的决赛中，常在压力下表现失常，这是他们颇令人诟病之处。

另外，巴西主场优势明显，过去4次在里约进行的美洲杯，他们通通拿下冠军，夺冠机率是百分之百，这些都是阿根廷这次必须突破的障碍。

© 2021 AFP