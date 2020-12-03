美洲疫情升温 11月染疫人数激增近30%

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（法新社华盛顿2日电） 泛美卫生组织（PAHO）今天发布2019冠状病毒疾病（COVID-19）11月分病例数据，并警告指出，全美洲在一个月内病例总数就激增将近30%。

法新社报导，泛美卫生组织数据显示，截至10月底止，北美洲、南美洲、中美洲以及加勒比海地区，染疫人数为2050万。

然而到了11月分，染疫总数又增加600多万例，增至2690万人。

泛美卫生组织主任埃蒂安（Carissa Etienne）表示，该数据包括北美创单日新高纪录病例。

埃蒂安也说，美国境内染疫住院患者已超过9万6000人，住院人数创下疫情爆发以来最高纪录。

美国单日新增病例超过15万，尤其感恩节期间数以百万计美国人冒险搭机返乡过节，恐引发疫情迅速飙升。

另外，加拿大疗养院以及辅助式居住设施也出现新疫情，与巴西和古巴一样，激增病例令人担忧。埃蒂安指出，在南美洲，过去几周巴西有好几个州的病例增加，但阿根廷病例持续减少。

法新社根据官方资料统计，截至格林威治标准时间（GMT）2日18时（台湾时间3日2时），全球已有近150万人染疫病殁，超过6400万人确诊感染。（实习编译：罗楚瑜/核稿：刘学源）

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