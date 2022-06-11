美洲高峰会落幕 拜登为移民做出承诺

（法新社洛杉矶10日电） 美国总统拜登今天引领20个美洲国家做出承诺，要在移民议题上共同努力，让移民拥有安全和尊严。

广告 继续浏览后续

洛杉矶举行为期一周的美洲高峰会（Summit of the Americas）落幕之际，拜登（Joe Biden）承诺要尽更大心力，并发表一项有关移民的联合宣言，内容在很大程度上是让现有安排正式化，而非制定新政策。

这项宣言呼吁让「所有移民拥有安全和尊严」，但也要求执法部门加强合作。

拜登过去承诺会比前任总统川普（Donald Trump）对待移民的方式更为人道，他今天宣布6500万美元预算来支持在美国农场工作的合法季节性移工。

尽管墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）抵制出席，以抗议华府将3个极左国家古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉排除在峰会外，但墨国外交部长仍称许美方努力。

墨西哥是美国在移民问题上的重要伙伴，两国共享长达3145公里的边界。

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，峰会的结果「非常正面」，包括拜登呼吁在经济和「关于移民的区域做法」等议题共同合作。（译者：陈怡君/核稿：陈彦钧）

© 2022 AFP