美国正式退出世卫组织 拜登唱反调

美国国会已经正式收到特朗普政府关于退出世卫组织的通知。美国民主党总统候选人拜登则表示，选举成功在他总统任期“第一天”他将宣布美国“返回”世卫组织。

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“国会收到通知，美国总统在全球疫情大流行期间，正式将美国从世卫组织中撤出。”参议院外交关系委员会成员罗伯特·梅嫩德斯表示，特朗普在新冠疫情应对中表现出“混乱和前后不一”，退出世卫组织的举动“不会保护美国人民的生命或利益，而是使美国人感到恶心，使美国孤立无援”。

今年5月底，美国总统唐纳德·特朗普曾表示：“我们终止了与世界卫生组织（WHO）的关系。” 特朗普指出，美国希望与中国建立“开放和建设性”关系，但这样做的同时也应保护国家利益。

他认为，“中国政府没有兑现对我们和其他许多国家的承诺。这些显而易见的事实不容被忽视或被搁置”。

特朗普强调，他们想保护美国的“知识产权”，并说道，“为更好地保护我国重点大学的研究我们将禁止具有潜在安全威胁的部分中国留学生进入美国”。

特朗普将新型冠状病毒疫情归咎于中国，并表示，“中国官员没有履行其向世界卫生组织报告的责任，并向世界卫生组织施压误导全世界。”

特朗普讲道，“中国在世界卫生组织中占据绝对优势的地位。美国每年向世卫组织提供近4.5亿美元的会费，而中国仅支付了4千万美元。我们要求世卫组织进行实质性改革，但他们拒绝采取行动。由于世卫组织没有及时进行改革，我们今日将终止与世卫组织的关系。 我们将把提供给世卫组织的这笔资金转而用来支持国际公共健康紧急需求。