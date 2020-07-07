美國正式退出世衛組織 拜登唱反調

美國國會已經正式收到特朗普政府關於退出世衛組織的通知。美國民主黨總統候選人拜登則表示，選舉成功在他總統任期“第一天”他將宣布美國“返回”世衛組織。

廣告 繼續瀏覽後續

“國會收到通知，美國總統在全球疫情大流行期間，正式將美國從世衛組織中撤出。”參議院外交關係委員會成員羅伯特·梅嫩德斯表示，特朗普在新冠疫情應對中表現出“混亂和前後不一”，退出世衛組織的舉動“不會保護美國人民的生命或利益，而是使美國人感到噁心，使美國孤立無援”。

今年5月底，美國總統唐納德·特朗普曾表示：“我們終止了與世界衛生組織（WHO）的關係。” 特朗普指出，美國希望與中國建立“開放和建設性”關係，但這樣做的同時也應保護國家利益。

他認為，“中國政府沒有兌現對我們和其他許多國家的承諾。這些顯而易見的事實不容被忽視或被擱置”。

特朗普強調，他們想保護美國的“知識產權”，並說道，“為更好地保護我國重點大學的研究我們將禁止具有潛在安全威脅的部分中國留學生進入美國”。

特朗普將新型冠狀病毒疫情歸咎於中國，並表示，“中國官員沒有履行其向世界衛生組織報告的責任，並向世界衛生組織施壓誤導全世界。”

特朗普講道，“中國在世界衛生組織中佔據絕對優勢的地位。美國每年向世衛組織提供近4.5億美元的會費，而中國僅支付了4千萬美元。我們要求世衛組織進行實質性改革，但他們拒絕採取行動。由於世衛組織沒有及時進行改革，我們今日將終止與世衛組織的關係。 我們將把提供給世衛組織的這筆資金轉而用來支持國際公共健康緊急需求。