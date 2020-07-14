特朗普将撤销国际学生签证“新规”

美国地区法官柏洛茲(Allison Burroughs)于7月14日在一场听证会上宣布，特朗普政府已经与哈佛大学和麻省理工学院达成一份协议，美国政府将取消总统特朗普关于“滞留美国的国际学生必须参加至少一门课堂教学，才能继续留在美国”的新政。取消这一限制之后，国际学生在上网课期间即可以居住在美国。

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7月13日，美国17个州和哥伦比亚特区（首都华盛顿）起诉特朗普政府，反对国际学生签证新规。该新规禁止国际学生在上网课期间居住在美国，要求国际学生必须接受面授课程，否则将面临“包括但不仅限于驱逐的后果”。

在这之前，美国移民和海关执法局(ICE)上周宣布，课程全部在网上进行的国际学生将被要求离开美国，取消了之前给予学生签证持有者豁免的计划。

马萨诸塞州检察总长毛拉希利(Maura Healey)说：“特朗普政府甚至没有试图解释这一毫无意义的规定的依据，这一规定迫使学校在继续招收国际学生和保护校园的健康和安全之间做出选择。”

诉讼认为，政府颁布新规的方式违反了《行政程序法》。诉讼指出，参加起诉的地区共有1124所大学与学院，在2019年总共招收国际学生37.3万人，为当年经济贡献超140亿美元。

在此之前，哈佛大学和麻省理工学院上周提起了类似的诉讼，其他高等教育机构也提起了诉讼。