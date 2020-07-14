美国17年来首次执行联邦死刑

根据美国联邦最高法院14日作出的裁决，一名47岁男子当天在中西部印第安纳州一所联邦监狱以注射方式被执行死刑。这是美国17年来首次执行联邦死刑。

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这名男子身背三条人命案。丹尼尔·刘易斯·李(Daniel Lee)1996年因杀害一对夫妻和他们的8岁女儿被判死刑，这一判决原定于13日下午执行。

但是，13日上午，位于华盛顿的联邦地区法院法官要求美国司法部推迟原定于今年7月和8月执行的4个死刑判决，其中包括对李的判决，理由是相关死刑方案存在法律争议。美国司法部当即向巡回上诉法院申诉，被拒绝后，又向联邦最高法院提出上诉。

联邦最高法院于东部时间14日凌晨以5票赞成、4票反对的裁决结果，撤销了下级法院关于暂缓执行联邦死刑的决定。

东部时间当日8点07分，李在中西部印第安纳州一所联邦监狱被以药物注射方式处死。

近年来美国执行死刑数量以及死刑犯数量逐渐下降，越来越多的州立法停止执行死刑或在实践中不再执行死刑。美国围绕死刑的一大争议在于执行死刑的手段，注射和电击法均引发质疑。

据报道，美国上一次执行联邦死刑是在2003年，当时一名男子因绑架、强奸和谋杀一名年轻女兵被处死。