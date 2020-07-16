美国科学家呼吁特朗普放弃重启核试验的打算

《华盛顿邮报》5月曾报道美国总统特朗普有重启核试验的打算。7月16日，美国近70名科学家发出公开信，呼吁特朗普总统不要这样做。公开信表示，如重启核试验将加速军备竞赛、对环境造成严重破坏。公开信写道，美国在冷战期间进行的核试验比世界其他国家的总和还要多。从1945年至今，美国进行了1030次核试验。公开信不希望美国给跃跃欲试的国家开绿灯。

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1996年，联合国大会通过《全面禁止核试验条约》，美国是签署国之一但并没有核准这一条约。《条约》规定，所有缔约国不进行任何核武器试验爆炸或任何其他核爆炸。尽管美国国会未正式批准通过《条约》，该条约也尚未生效，但禁止核试验已成为国际规范，所有拥有核武器的国家也都遵守暂停核试验的规定。

进入21世纪，并非《条约》签署国的朝鲜是唯一进行了核试验的国家。在这封敦促不要重启核试验的呼吁书中，科学家们表示，重启核试验会给想朝鲜、印度或巴基斯坦等其他国家开绿灯的接口。

公开信表示，如果是地下核试验，产生的放射性物质不受约束地直接释放入环境，在大气中广泛地扩散并沉积在地球表面的各个地方，成为环境中人工放射性核素的主要来源，对公众产生辐射照射，会严重污染水资源。

公开信还表示，我们要求美国政府放弃进行核试验的计划。参议员埃德·马基（Ed Markey）于6月初提出了《防止核爆炸物测试的领导地位法》，以通过限制2021财年的资金来禁止重启核武器试验。

法新社记者表示，美国白宫并没有证实特朗普已经做出将重启核试验的决定。1945年7月16日， 美国进行了人类历史上首次核试验。在首次核试验的纪念日中，美国白宫发表公报表示，美国政府会坚守暂停核试验的承诺。

《华盛顿邮报》5月底曾披露，美方声称可在几个月内就进行核试验。

据美国《防务新闻》报道，美国国防部一名高级核官员5月26日表示，如果总统提出要求，可以在数月内就进行一次核试验。此前有报道称，特朗普政府已经讨论了美国数十年来的首次核试验问题。

美国国防部负责核事务的副助理部长沃尔特强调，在避免进行核试验方面 “没有任何政策改变” 。上周末，《华盛顿邮报》报道说，美国就重新进行核试验的可能性进行了高层讨论。自1992年以来，美国一直依靠模拟和非爆炸试验来评估核武库的能力。

沃尔特说，据他所知，如果特朗普总统出于技术或地缘政治原因下令，美国可能在几个月内就会进行新的核试验。沃尔特补充说，他相信国家核安全局会在内华达州选出了一个可以进行地下核试验的地点。

沃尔特表示，实时核试验没有法律方面的障碍，因为美国尚未正式批准《全面禁止核试验条约》。而美国还公开质疑中国和俄罗斯是否履行了不进行核试验的承诺。