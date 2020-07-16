美國科學家呼籲特朗普放棄重啟核試驗的打算

《華盛頓郵報》5月曾報道美國總統特朗普有重啟核試驗的打算。7月16日，美國近70名科學家發出公開信，呼籲特朗普總統不要這樣做。公開信表示，如重啟核試驗將加速軍備競賽、對環境造成嚴重破壞。公開信寫道，美國在冷戰期間進行的核試驗比世界其他國家的總和還要多。從1945年至今，美國進行了1030次核試驗。公開信不希望美國給躍躍欲試的國家開綠燈。

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1996年，聯合國大會通過《全面禁止核試驗條約》，美國是簽署國之一但並沒有核准這一條約。《條約》規定，所有締約國不進行任何核武器試驗爆炸或任何其他核爆炸。儘管美國國會未正式批准通過《條約》，該條約也尚未生效，但禁止核試驗已成為國際規範，所有擁有核武器的國家也都遵守暫停核試驗的規定。

進入21世紀，並非《條約》簽署國的朝鮮是唯一進行了核試驗的國家。在這封敦促不要重啟核試驗的呼籲書中，科學家們表示，重啟核試驗會給像朝鮮、印度或巴基斯坦等其他國家開綠燈的借口。

公開信表示，如果是地下核試驗，產生的放射性物質不受約束地直接釋放入環境，在大氣中廣泛地擴散並沉積在地球表面的各個地方，成為環境中人工放射性核素的主要來源，對公眾產生輻射照射，會嚴重污染水資源。

公開信還表示，我們要求美國政府放棄進行核試驗的計畫。參議員埃德·馬基（Ed Markey）於6月初提出了《防止核爆炸物測試的領導地位法》，以通過限制2021財年的資金來禁止重啟核武器試驗。

法新社記者表示，美國白宮並沒有證實特朗普已經做出將重啟核試驗的決定。1945年7月16日， 美國進行了人類歷史上首次核試驗。在首次核試驗的紀念日中，美國白宮發表公報表示，美國政府會堅守暫停核試驗的承諾。

《華盛頓郵報》5月底曾披露，美方聲稱可在幾個月內就進行核試驗。

據美國《防務新聞》報道，美國國防部一名高級核官員5月26日表示，如果總統提出要求，可以在數月內就進行一次核試驗。此前有報道稱，特朗普政府已經討論了美國數十年來的首次核試驗問題。

美國國防部負責核事務的副助理部長沃爾特強調，在避免進行核試驗方面 “沒有任何政策改變” 。上周末，《華盛頓郵報》報道說，美國就重新進行核試驗的可能性進行了高層討論。自1992年以來，美國一直依靠模擬和非爆炸試驗來評估核武庫的能力。

沃爾特說，據他所知，如果特朗普總統出於技術或地緣政治原因下令，美國可能在幾個月內就會進行新的核試驗。沃爾特補充說，他相信國家核安全局會在內華達州選出了一個可以進行地下核試驗的地點。

沃爾特表示，實時核試驗沒有法律方面的障礙，因為美國尚未正式批准《全面禁止核試驗條約》。而美國還公開質疑中國和俄羅斯是否履行了不進行核試驗的承諾。