美国务院称中国休士顿总领事用假证件护送他人出境露馅

纽约时报报道，国务院一名官员称，中国驻休士顿总领事馆最高官员不久前被发现使用假证件护送其他中国人出境乔治布什国际机场。此外，根据前美国中情局官员分析，中国如果关闭美驻武汉总领事使馆作为报复，美还可容忍，但如关闭香港总领事馆，紧张局势难免升级。

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美国国务院周三突然下令，中国在72小时内必须关闭休士顿的总领事馆，理由是“为了保护美国人知识产权和个人资料”。国务院发言人同时说：“美国将不会容忍中华人民共和国触犯我国的主权以及对我国人民的恫吓。”

纽约时报就事件访问了国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿史迪威（David Stilwell），史迪威说，休士顿的中国中领事馆从事“破坏性活动”早已罄竹难书，是美国研究结果遭到盗窃的中心。

他向纽约时报举出一例：不久前，中国驻休士顿的总领事，以及另外两名外交官员在乔治布什国际机场闸口护从其他中国人离境时，被发现行使虚假证明。

史迪威又说，中国最近6个月对美国的科技盗窃有所加速，可能与研发新冠状病毒疫苗有关，尽管他没有提出证据。

此外，外交政策杂志引述美国前中情局CIA局长海顿（Michael Hayden）的幕僚长费法（Larry Pfeiffer）说：“如果他们（中国）想避免局势升级，下令关闭美国驻武汉总领事馆不失是一个还可以的选择，但如果选择关闭香港或上海使馆，则绝对被视为一个行动的升级。”他并且指出，由于武汉爆发疫情缘故，美国驻当地的使馆人员早已走得七七八八。