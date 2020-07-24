白宫控中共窃取美知识产权 盼停止恶性行为

白宫发言人麦肯内妮7月24日表示，关闭中国驻休士顿总领事馆是为了保护美国知识产权与个资。她指控中共倾全力窃取美国技术与知识产权，敦促中共停止这类恶性行为。

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美国国务院日前限令中国驻休士顿总领事馆在72小时内关闭，引来美中关系急剧恶化。为了报复，中国外交部当地时间24日宣布，关闭美国驻武汉总领事馆。

麦肯内妮（Kayleigh McEnany）24日在白宫记者会上被问到关闭中国驻休士顿总领馆时表示，此举目的在保护美国知识产权与民众隐私。

她指控，中共多年来举全社会之力窃取美国技术与知识产权，以谋取商业利益，其中许多活动是透过中共外交机构进行的。麦肯内妮敦促中共停止这类恶性行为，不要采取以牙还牙的报复手段。

在稍早的电话简报上，美国国务院高阶官员指出，北京享有自由与美国社会接触的权利，却也滥用这样的自由与开放。关闭中国驻休士顿总领事馆充分证明美国认真对待此事，中国外交人员与机构从事不法行为，不仅在美国也在全球带来困扰。

司法部高级官员表示，休士顿总领馆的行为已经远远超过可以接受的范围，除非将其破坏，否则这类活动将可能在休士顿或其他中国领事馆变得更为猖獗。