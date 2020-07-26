《乱世佳人》中“德·哈维兰”病逝 享年104岁

好莱坞传奇巨星德·哈维兰（Olivia de Havilland）于7月26日在巴黎家中安详去世，享年104岁。1950年代，德哈维兰开始在巴黎定居，丈夫是《巴黎竞赛画报》记者嘎朗特 (Pierre Galante)。息影后她很少在公共场合出现。2003年她出席了第75届奥斯卡颁奖晚会。

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2003年凯瑟琳·赫本逝世后，奥丽维亚·德哈维兰和妹妹琼·芳登被认为是好莱坞1930年代和1940年代最后的两位顶尖女演员。

1916年出生于东京的奥利维娅·德·哈维兰和她的妹妹琼·芳登(Joan)，在他们的父母分居后与他们的母亲一起搬到了加利福尼亚。奥利维娅·德·哈维兰 和妹妹都是十几岁的时候在好莱坞拍片。她们从青年到中年都保持着优雅的风韵。

奥利维娅·德·哈维兰曾两次获得奥斯卡最佳女主角奖。赢得了全世界看过这部电影的2亿多观众的心。而她的妹妹也是一位著名影星—《蝴蝶梦》的主演琼·芳登。

奥利维娅·德·哈维兰曾因《乱世佳人》获得奥斯卡最佳女配角提名。 40年代为演艺高峰，代表作包括《风流种子》、《毒龙潭》、和《千金小姐》。她的奖项包括两座奥斯卡最佳女主角奖、两座金球奖、和一座威尼斯影展最佳女演员奖。