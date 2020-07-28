孟晚舟律师要求公开情报部门资料以证明美加同谋

中国电讯设备巨头华为集团财务高管孟晚舟的律师团队27日向加拿大渥太华联邦法院提出新要求，希望法院公开孟晚舟2018年12月1日在温哥华机场被捕前后的多项资料的完整版，以便证明加拿大与美国联邦调查局同谋制造了孟晚舟案。

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孟晚舟的律师团队27日在渥太华联邦法院的视讯听证会上提出了此项要求。

他们要求公开的这些资料写成的时间分别在孟晚舟2018年12月1日在温哥华机场被捕之前和之后。这些情报部门的资料此前已经公开，但公开版本有多处被涂抹掩盖。孟晚舟律师团队认为，公开这些资料的完整版本可以证明美国与加拿大同谋构陷孟晚舟。

律师团成员之一Scott Fenton当日在视讯听证会上指出，孟晚舟被捕当天先在温哥华机场被加拿大海关问话三个小时，却不知道究竟所谓何事。此后才被正式宣布逮捕。在他来，这种做法违反了当事人在引渡程序下被捕应有的权利，因为在长达3个小时的问话中，有关方面从未向孟晚舟说明任何扣押她的理由。

但加拿大司法部代表Robert Frater反对公开相关资料完整版，也否认阴谋构陷说，认为这些只是根据一些无足轻重的讲话得出的异想天开的结论。

早些时候，加拿大外交部一名负责人曾向温哥华法院表示，公开这些资料有可能恶化中加两国关系，并让一些加拿大人处境危险。

加拿大警方于2018年12月1日应美国的引渡要求，在温哥华机场逮捕了过境转机的孟晚舟。美国联邦调查局指控孟晚舟在华为集团一家子公司在伊朗的业务中，没有如实提供资讯，违反了美国对伊朗的制裁措施。

孟晚舟被捕几天后，前加拿大外交官康明凯和加拿大商人斯帕弗先后在中国被捕，并于今年6月被正式指控间谍罪名。美欧国家普遍认为，这两名加拿大人被捕是北京方面对孟晚舟被捕采取的报复措施。

渥太华联邦法院视讯听证会将延后在本周四，也就是7月30日重新闭门开庭。