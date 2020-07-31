涉嫌推特遭入侵 美国司法部起诉三人

美国司法部在一份声明中说， 三人7月31日被指控涉嫌7月15日发生的推特黑客攻击一案。主犯很可能是一名未成年者。司法部门拒绝透露其身份。

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英国19岁的Mason Sheppard，又名“Chaewon”，在加利福尼亚北区被指控共谋实施网络欺诈、共谋实施洗钱及故意访问受保护的计算机。

佛罗里达州奥兰多市22岁的Nima Fazeli，又名“Rolex”，在加利福尼亚北区被控协助和教唆故意访问受保护的计算机。受控的第三人是一名未成年者。他身份最初时间被披露，此后法庭要求媒体保密。

这名少年涉案者是佛罗里达州坦帕市年青人。他被指控侵入马斯克、比尔盖茨、奥巴马等名人政要的Twitter帐户，以诱骗用户向其发送比特币。

希尔斯伯勒县州检察官Andrew Warren的办公室周五宣布，该名青少年已被逮捕并被指控。

检察官办公室对该名17岁少年提出了30项重罪指控，指控包括有组织的欺诈、通信欺诈、欺诈性使用个人信息以及未经授权访问计算机或电子设备。根据检察官办公室的说法，这名少年的骗局在7月15日取得了价值10万美元的比特币。

推特Twitter周五表示：“我们赞赏执法部门在这项调查中所采取的迅速行动，并将随着案件的进展继续合作。就我们而言，我们致力于透明化并定期提供更新。”