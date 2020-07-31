涉嫌推特遭入侵 美國司法部起訴三人

美國司法部在一份聲明中說， 三人7月31日被指控涉嫌7月15日發生的推特黑客攻擊一案。主犯很可能是一名未成年者。司法部門拒絕透露其身份。

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英國19歲的Mason Sheppard，又名“Chaewon”，在加利福尼亞北區被指控共謀實施網絡欺詐、共謀實施洗錢及故意訪問受保護的計算機。

佛羅里達州奧蘭多市22歲的Nima Fazeli，又名“Rolex”，在加利福尼亞北區被控協助和教唆故意訪問受保護的計算機。受控的第三人是一名未成年者。他身份最初時間被披露，此後法庭要求媒體保密。

這名少年涉案者是佛羅里達州坦帕市年青人。他被指控侵入馬斯克、比爾蓋茨、奧巴馬等名人政要的Twitter帳戶，以誘騙用戶向其發送比特幣。

希爾斯伯勒縣州檢察官Andrew Warren的辦公室周五宣布，該名青少年已被逮捕並被指控。

檢察官辦公室對該名17歲少年提出了30項重罪指控，指控包括有組織的欺詐、通信欺詐、欺詐性使用個人信息以及未經授權訪問計算機或電子設備。根據檢察官辦公室的說法，這名少年的騙局在7月15日取得了價值10萬美元的比特幣。

推特Twitter周五表示：“我們讚賞執法部門在這項調查中所採取的迅速行動，並將隨着案件的進展繼續合作。就我們而言，我們致力於透明化並定期提供更新。”