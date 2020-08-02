“龙飞船”成功由太空返回地球 特朗普推文祝贺

8月2日下午2点48分左右，班肯（Bob Behnken）与赫利（Doug Hurley）乘坐“龙飞船”返回地球，在墨西哥湾海上降落。美国总统特朗普祝贺返回地球。太空探索技术公司负责人对班肯和赫利说，欢迎你们返回地球！感谢你们乘坐SpaceX公司开发的航天器“龙飞船”。

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据美国太空探索技术公司SpaceX官网报导，最后一阶段任务将耗时19个小时，在美东时间8月2日下午2时48分在位于美国佛罗里达州西部的墨西哥湾降落。

目前，飓风伊萨亚斯（Isaias）正侵袭墨西哥湾。美国航空航天局（NASA）一度考虑延后返回地球计划，但最终决定如期举行。

美国国家航空航天局和私人宇航公司SpaceX都选择佛罗里达州的彭萨科拉（Pensacola）沿海作为“龙飞船”8月2日的首要降落地点，美国空军2日对“伊萨亚斯”的行进路线进行跟踪，着陆地点有可能改为墨西哥湾，在海上降落。

美国太空人上一次在海上降落，要追溯到1975年7月，此后太空人多数使用航空局NASA的穿梭机、或俄国联盟号在陆地降落。

自2011年穿梭机队退役后，美国一直租用俄罗斯“联盟号”（Soyuz）太空船载人到国际太空站，美国航空航天局（NASA）为提升效率，把新载人太空船的研制外判给私人企业，包括美国太空探索技术公司SpaceX和波音。

美国太空探索技术公司SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）在“龙飞船”升空时曾强调，虽然顺利但不敢高兴得太早，因为“降落可以比升空危险得多……我们必须确保他们安全归来，并确定我们做足一切准备工夫，将降落风险减到最低”。

两个月前，5月30日下午3点22分，班肯与赫利乘坐美国SpaceX “猎鹰9”号（Falcon 9）火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪宇航中心发射升空。13分钟后，龙飞船与第二节助推火箭分离，几分钟后进入地球运行轨道。