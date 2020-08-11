美要求香港制品标中国制 港府强烈反对

图为 香港和记国际集装箱港口（2013年8月7日）

根据美国政府宣布的新规，香港货品产地来源未来将标记为“中国”，不得再贴“香港制造”的标签。港府发言人8月11日说，此举将带来混乱，也可能违反世贸组织规定，对此强烈反对。美国联邦公报11日发布公告，规定“公告发布45天后”，也就是9月25日起，香港制货品必须标示来源地是“中国”，原因是香港已确定不再拥有充分自治权，足以享有不同于中国的待遇。

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美国对香港货品产地来源标记的新规定，源于美国于7月14日发出的“香港正常化”行政命令，这项行政命令终止给予香港的优惠待遇。

根据香港特区政府新闻公报，港府发言人说，这反映美国无视香港作为世界贸易组织（WTO）单独成员的地位。美方的有关规定除了可能不符合世贸规定外，也无助保障消费者利益，更会带来混乱，损害各方包括美国自身的利益。

港府发言人表示，香港特别行政区在“一国两制”下享有单独关税区的独特地位，是根据国家宪法和基本法赋予的，并获世贸等多边组织认可，“并非个别国家施予或可以撤销。”

美方通告新规定于45天后实施，针对其中重要的具体执行细节，港府正透过驻华盛顿经济贸易办事处向美国当局了解及理清，以决定进一步的行动。如有需要，港府不排除根据世贸规则采取行动，维护香港利益。

美国要求香港出口货物更换标签 贸易优惠就此终结

美国取消香港贸易优惠地位的决定开始付诸实施。美国政府宣布从香港出口到美国的货物都必须贴上中国制造的标签。香港出口货物将与中国大陆出口货物受到同等待遇。

美国海关当局8月11日发布公告称，自9月25日起，香港出口到美国的货物必须标明原产地是“中国”，不能够继续贴“香港制造”的标签。

美国海关和边境保护局在公告中说，美方将给与产品制造商45天的缓冲期，也就是这一规定将从9月25日正式实施。

香港英文报纸南华早报的消息说，美国联邦公报（Federal Register）网站也发布了内容一样的通知。

美国政府的这一规定实际上宣布了香港特殊贸易地位的终结，从此，美国给中国输美商品上加征的高额关税将同样使用于香港出口货物。

香港实施国安法之后，美国政府就明确表示，香港“不再具有足够的自治权，也不再有理由”继续享受不同于中国的“差别待遇”。美国海关当局周二采取的这个措施实际上是具体落实美国的对港新政策。

港版国安法7月1日生效。美国认为，北京当局采取的这一措施严重伤害了香港的自治和港人长期以来所享有的自由权利，因而香港的一国两制也就不复存在。

美国总统特朗普7月14日签署《香港自治法》，要中国为打压港人的行动承担责任，他还签署了一项行政命令，终止香港的特殊待遇。

香港在上个世纪七、八十年代仅仅是一个制造中心，如今早已经成为了中国大陆货物出口的中转站。香港本地生产的出口商品只占香港出口总额中的1%。

据香港官方数据，2018年香港进出口贸易额约11968亿美元，其中出口5692亿美元。作为美国多年最大贸易伙伴的中国，每年出口货物中有很大一部份是通过香港出口到美国的。随着香港贸易优惠地位的丧失，中国对美出口也将承受很大的损失。

香港经济现在相当低迷，美国海关的这个决定也将会给香港经济带来更大的困难。

香港出口商如果不遵守这一规定将会在美国港口受到10%的惩罚性关税。