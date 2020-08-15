特朗普签行政令 要求字节跳动90天内出售TikTok在美业务

美国总统特朗普周五签署一项行政令，责令中国企业字节跳动在90天内出售旗下短视频平台Tiktok在美业务，从而将此前已Tiktok发出的多次威胁正式化。

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在特朗普这一总统令中表示，“有可信的证据使我们相信”，字节跳动有可能会做出“有损美国国家安全的行为”。

法新社报道指，持续几个月来，特朗普已在未经证实情况下，多次指控Tiktok窃取美国用户数据，提供给北京使用。

美国财长姆努钦周五也表示，新政令要求字节跳动必须剥离从TikTok美国或从已收购的Musical.ly获得的所有美国用户数据。

字节跳动方面对于该政令14日发表声明回应称：“正如我们之前所说的，TikTok受到1亿美国人的喜爱，它是人们娱乐、自我表达和社交的家园。我们决心将继续致力于未来给众多家庭带来欢乐，为创造者们提供有意义的事业平台。”

在中美关系不断紧张升高的背景下，特朗普上周已对Tiktok和微信签署了行政令，自发布日后45天起禁止二者与美国公司进行任何交易。

路透社报道认为，特朗普周五的最新行政令，加大了字节跳动出售TikTok美国业务的压力，在“法律层面”继续打压中国社交媒体应用程序。但也有美国新闻与商业频道（CNBC）报道指，新行政令对TikTok在某种程度上可能是一件“好事”，因为与此前所限定的45天相比，为其腾出了更多时间以促成收购交易的达成。

特朗普周五这一新法令明确规定，收购Tiktok的买方必须是美国人，并“证明其有意愿有能力遵守该法令。”

目前，美国微软公司正在与字节跳动就收购Tiktok在美等业务进行谈判，据美国媒体报道估计，该交易的价值将100亿至300亿美元之间。而特朗普此前已多次表示，一旦交易完成，大部分的交易金额必须上交给美国财政部，因为只有美国当局的保障才能使交易达成。