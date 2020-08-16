特朗普弟弟病逝 生前力阻侄女出书未果

美国总统唐纳德-特朗普的弟弟罗伯特-特朗普（Robert Trump）周六晚间在纽约病逝，终年71岁。他曾试图阻止侄女玛丽出书爆料家族内幕攻击总统特朗普，但未成功。

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白宫周六8.15发布美国总统特朗普特朗普的一份声明说：“我怀着沉痛的心宣布我的好兄弟罗伯特昨晚平静离世。他不仅是我的兄弟，也是我最好的朋友。对他的记忆将永存我心。罗伯特，我爱你。安息。

之前，罗伯特-特朗普被送往纽约一家医院。美国媒体报道说他病情危重，但没有详细说明他的疾病性质。

总统特朗普星期五赶往纽约医院探视他的兄弟，大约45分钟。离开时他只告诉新闻界，他兄弟正在经历“艰难时期”。

罗伯特-特朗普出生于1948年，虽然远不及他的兄长出名，但长期以来一直是家庭房地产帝国不可或缺的一部分，他绝对忠于哥哥唐纳德-特朗普。

罗伯特-特朗普曾联合兄弟姐妹发起司法起诉，要求冻结已故大哥的女儿玛丽-特朗普在大选前出书，爆料家族内幕。这本书将叔叔唐纳德-特朗普形容为一个“有毒家庭的产物”。罗伯特认为这本用来攻击控告的书是家族的耻辱。不过，暂停出版的限制今年7月被一名法官解除后，一时间畅销国内外，1周售出130多万册。

唐纳德·特朗普经常称他的兄弟罗伯特“很棒”，说他们“从第一天起就建立了很好的关系”。特朗普总统的女儿兼总统顾问伊万卡-特朗普周六在推特上写道：“罗伯特叔叔，我们爱你。你在我们的心里，也在我们的祈祷里。