特朗普說將考慮赦免斯諾登

美國總統特朗普周六表示，他將考慮赦免前美國國家安全局承包商愛德華-斯諾登（Edward Snowden）。斯諾登2013年大規模泄密事件震撼了美國情報系統。

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特朗普本周早些時候在《紐約郵報》（New York Post）的採訪中，談到愛德華-斯諾登（Edward Snowden）時曾泛泛地說：“許多人都認為他們沒有受到美國法律的公平對待”。

然後，周六8.15在新澤西州一次新聞發布會上，當被問及赦免斯諾登的可能性時，特朗普說：“很多人認為他不應該受到這樣的對待，也有其他人認為，他做了一些非常糟糕的事情。” 特朗普隨後補充說：“我將非常認真地看一下這個問題”。

多年來，美國當局要將斯諾登引渡回國進行審判。這位前計算機專家當年向媒體泄露了大批機密文件，包括美國國家安全局在國內和國外開展大規模網絡監控的活動。

他在美國被起訴犯有間諜罪和竊取國家機密的罪，面臨最高30年監禁。但他成功逃離美國，一度滯留香港，後來被迫離開，最終獲得俄羅斯的庇護。

法新社說，特朗普在2016年總統大選期間，曾將斯諾登稱為“叛徒”，並承諾，他當選總統後將“嚴厲對待他”。